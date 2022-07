Alla data del 31 luglio, Covid in calo in tutto il Paese i contagi

In calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24, tra sabato 30 e domenica 31 luglio ore si sono registrati 36.966 nuovi contagi Covid e 83 decessi.

Ieri erano 49.571 e 121 morti, ma con più tamponi effettuati: 290.013 contro i 204.903 attuali. Il tasso di positività risale al 18 per cento rispetto al 17,12 per cento di ieri.

Diminuisconi i morti (83) che portano a 172.086 le vittime dall’inizio della pandemia. In aumento le terapie intensive, (+6) per un totale di 388 con 33 ingressi del giorno. Scende invece il numero dei ricoveri ordinari: sono 103 in meno (ieri -166), per un totale di 10.499.

Circa 10.000 tamponi in meno rispetto alla giornata precedente e di conseguenza in Sicilia scende anche il numero dei casi totali (da 3.579 a 2.042). É quanto si legge nel bollettino nazionale di oggi, domenica 31 luglio 2022, diffuso dal Ministero della Salute.