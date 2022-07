Violenza di genere: la Questura di Trapani sottoscrive un protocollo

Il Questore di Trapani, Salvatore La Rosa ha sottoscritto con l’organizzazione di volontariato “CO.TU.LEVI Contro tutte le Violenze” di Trapani, rappresentata dalla sua Presidente, Aurora Ranno, un protocollo d’intesa denominato Zeus e destinato ai “maltrattanti” nei cui confronti è stato emesso un “ammonimento” del Questore per atti persecutori o maltrattamenti in famiglia.

La normativa in materia prevede che il Questore “informi” l’ammonito della possibilità di accedere a percorsi trattamentali specifici offerti dai servizi presenti sul territorio.

In tal senso si è inteso stipulare un protocollo con un’organizzazione altamente specializzata ed operante nella prevenzione delle “violenze di genere” a livello regionale e nazionale, con lo scopo di intercettare le condotte a rischio. Il trattamento è volto al miglioramento della gestione delle emozioni, nella convinzione che intervenire all’inizio della spirale della violenza è determinante per prevenire la degenerazione dei primi atti, affinché colui che li ha commessi possa “fermarsi prima”.

Il protocollo prevede una sinergia particolare tra operatori della Questura e della CO.TU.LEVI coinvolti nell’intervento di prevenzione. Il Questore, ammonita la persona, la “invita formalmente” a prendere contatto con gli operatori dell’associazione per accedere ad un percorso – gratuito ed a carattere volontario – di riflessione sulle sue condotte moleste, per esempio sulla difficoltà nel controllo della rabbia o anche per un’analisi specifica e professionale delle condotte moleste, violente o vessatorie.