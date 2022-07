Trapani, eletto il consiglio direttivo dei geometri

L’Assemblea Generale degli Iscritti del Collegio dei geometri, tenutasi nei giorni 11 luglio, in prima convocazione, 18 e 19 luglio in seconda convocazione, che ha visto la partecipazione di oltre 300 professionisti, ed il turno di ballottaggio del 26/07/2022 con la partecipazione di 252 votanti ha provveduto alle elezioni del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022/2026, confermando alla guida il già Presidente Francesco Parrinello unitamente al Segretario Ivan Randazzo, al Tesoriere Francesco Gammicchia ed ai Consiglieri Bernardi Pietro n.1737, Fatebene Giusy, Di Sant’Andrea Nicolò, Grimaldi Giovanni, Messina Stefano, Mistretta Saverio.

Il nuovo Consiglio Direttivo, già insediatosi il 26/07/2022, ha l’obiettivo di continuare i programmi e i progetti intrapresi quattro anni fa e di puntare in un percorso universitario per tutti gli iscritti, al fine di acquisire maggiore competenza e conoscenza. Un ulteriore impegno verrà rivolto alla macchina amministrativa degli Enti Locali e degli Uffici Pubblici, al fine di dare certezza e garanzia delle attività che i liberi professionisti svolgono quotidianamente al servizio dei cirttadini.