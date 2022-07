Nino Di Matteo: “La lotta alla mafia e alla corruzione tornino ai primi posti dell’agenda politica”

In un tempo non facile per la categoria, segnata dallo scandalo legato all’ex presidente dell’Anm Luca Palamara, Nino Di Matteo rappresenta (così come Nicola Gratteri) il volto autorevole e appassionato della magistratura italiana. Accade così che in un caldo pomeriggio di fine luglio, il Complesso Monumentale San Pietro torni a riempirsi di un pubblico attento e interessato per assistere alla presentazione del libro “I nemici della giustizia”, in cui il giornalista Saverio Lodato e il magistrato palermitano riflettono sulle criticità e le prospettive del settore.

Presentato dal sostituto procuratore Giulia D’Alessandro come “un magistrato dalla schiena dritta, ma anche come un uomo gentile e affabile”, Nino Di Matteo ha parlato con lucidità della sua esperienza, iniziata nel 1991 con entusiasmo e passione civile, negli anni in cui si era registrato una svolta importante nella lotta alla mafia, grazie al lavoro del pool di Palermo.

“Rispetto all’entusiasmo con cui sono entrato 30 anni fa ho acquisito la consapevolezza che la magistratura è molto eterogenea e comprende anche soggetti che la vivono come un trampolino di lancio per l’esercizio del potere”, ha affermato Di Matteo, aggiungendo poi che “sarebbe sbagliato pensare che Palamara sia un caso isolato o considerarlo una semplice mela marcia”. Carrierismo, burocratizzazione e gerarchizzazione sono i tre principali fatto che hanno determinato una vera e propria metastasi nella magistratura italiana, secondo il consigliere togato del Csm, che al contempo avverte: “C’è chi vuole approfittare di questo momento crisi per adottare leggi che limitino la magistratura e in particolare il lavoro di chi vuole andare oltre la repressione della criminalità comune”.

Decisamente critico sulla riforma Cartabia, Di Matteo ha auspicato che la politica si riappropri della propria supremazia nella lotta alla mafia, citando il lavoro fatto – alla fine degli anni ’70 – dalla Commissione parlamentare antimafia, e in particolare la relazione di minoranza prodotta da Pio La Torre e Cesare Terranova, capace di svelare trame, intrecci e crimini dei corleonesi, riuscendo per certi versi anche ad anticipare l’attività giudiziaria. Per battere definitivamente la mafia – ha poi sottolineato Di Matteo – occorrono due condizioni: da un lato, l’interesse e la responsabilità dei cittadini; dall’altro, l’attenzione della politica che dovrebbe inserire la lotta a mafia e corruzione ai primi punti della propria agenda.

Nino Di Matteo, Giulia D’Alessandro, Renato Polizzi

L’incontro, introdotto da Renato Polizzi, si è aperto con il saluto istituzionale del vicesindaco Paolo Ruggieri, che ha ricordato le diverse iniziative organizzate dall’amministrazione comunale di Marsala per ricordare il trentennale delle Stragi.