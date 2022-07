Calano i contagi di covid, stabili in Sicilia il 30 luglio 2022

Ancora in calo la curva epidemica in Italia.

Oggi, sabato 30 luglio, sono 49.571 i nuovi casi Covid, contro i 54.088 di ieri ma soprattutto i 68.170 di sabato scorso. I tamponi effettuati sono 290.013(ieri 281.658) con un tasso di positività che scende dal 19,2% al 17,1%. I decessi sono 121 nelle ultime 24 ore (ieri 244): 172.003 le vittime dall’inizio della pandemia.

In calo le terapie intensive, 18 in meno (ieri -6): in tutto sono 382 con 28 ingressi del giorno. Scende anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 166 in meno (ieri -143), per un totale di 10.602. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Con 3579 rimane stabile il dato relativo ai nuovi casi positivi al Covid riscontrati in Sicilia (ma con più tamponi processati rispetto al giorno precedente). É quanto si legge nel bollettino nazionale di oggi, sabato 30 luglio 2022, diffuso dal Ministero della Salute.

L’incidenza è in calo e si attesta al 15,07% mentre ieri era al 17,24%. Continua la netta discesa dei ricoveri in degenza ordinaria (oggi -38) mentre aumenta di una sola unità il ‘saldo’ delle terapie intensive.