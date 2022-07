Sigel Volley Marsala: due acquisti in casa azzurra

Lavori di mercato e di iter per la Sigel Volley Marsala. Intanto si va verso la settima volta per la società azzurra in serie A2, che si consolida sempre più come realtà pallavolistica del Sud Italia. La Sigel infatti ha presentato domanda di iscrizione per il prossimo Campionato 2022/2023, che inizierà il 21/22 ottobre prossimi.

Monika Salkute

Per quanto riguarda acquisti e conferme, ha detto sì al progetto sportivo azzurro anche Monika Salkute, 29enne schiacciatrice-ricettore lituana. Un rinforzo direttamente dalla A1 francese che accresce il tasso di esperienza della giovane formazione lilybetana. Fisico longilineo ma prestante (è alta 186 cm), la lituana è una pallavolista “girovaga”, avendo giocato in nazioni come Stati Uniti (ad inizio carriera), Svizzera e Francia.

In patria è partita da casa sua, la capitale Vilnius, con la SM “Tauras”. Salkute ha già espresso della stima per il suo futuro allenatore a Marsala, coach Marco Bracci. È la seconda straniera in vista del torneo di A2 2022/2023 ad essere annunciata dopo il nome già reso ufficiale dell’opposto olandese Merle Baasdam.

Anche Serena Moneta vestirà la magia azzurra. L’opera di convincimento lunga anni da parte del direttore sportivo Maurizio Buscaino ha portato i suoi frutti con la firma dell’attaccante di Tradate (Varese) con tante presenze in A1 e A2.

Classe 1990, Moneta che è una schiacciatrice-ricettore consegnerà alla Sigel una invidiabile conoscenza della categoria dall’alto delle oltre 100 presenze in serie A, oltre che solidità in attacco ed in seconda linea. Per l’atleta si tratta della decima annata di serie A e il suo inserimento nella squadra conclude un vivace mercato targato “Bracci/Buscaino”.