Marsala: dopo la chiusura dell’Istituto Audiofonolesi inizia il balletto delle scuole superiori

Ci siamo occupati, nei mesi scorsi, delle vicende riguardanti la collocazione e la relativa nuova ubicazione di alcuni istituti superiori della Città di Marsala.

Per la verità, l’annosa vicenda si pensava avesse subito una sterzata quando, quasi due anni, fa era approdata in Consiglio comunale, dove il sindaco Massimo Grillo aveva comunicato che la sua intenzione era quella di trasferire l’ITET – Istituto Tecnico Commerciale “G. Garibaldi” – dall’attuale sede di via Trapani in quella dell’ex Tribunale divenuto nel frattempo sede degli uffici tecnici comunali.

Fu allora sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Comune lilybetano e il Libero Consorzio Comunale trapanese (ex Provincia) competente per materia. Risultò poi – dalla relativa verifica sismica dell’immobile dell’ex Palazzo di Giustizia di Piazza Paolo Borsellino – che i lavori connessi all’adeguamento della struttura, sarebbero risultati particolarmente onerosi. Da qui la decadenza dell’accordo comunicata dal Libero Consorzio per l’intervenuta mancanza di interesse all’acquisizione dell’edificio.

Convitto Audiofonolesi

Punto e a capo, verrebbe da dire. Cerchiamo di fare un resoconto di quanto sta avvenendo ad oggi. Con un decreto del Commissario Straordinario Raimondo Cerami, sottoscritto dai relativi funzionari, l’ex Provincia ha preso le seguenti decisioni.

Da notare che la determina del Libero Consorzio afferma che, a seguito di ulteriori interlocuzioni con il Comune di Marsala, non sono state trovate soluzioni alternative. Da Trapani fanno sapere di aver ricevuto la comunicazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale, della mancata assegnazione da parte dell’Assessorato siciliano delle risorse in organico del Convitto Audiofonolesi di Marsala, risorse che cesseranno il 1° settembre prossimo.

Di fronte alla sospensione dell’attività del Convitto a partire dall’anno scolastico 2022/2023, il Libero Consorzio Comunale proprietario dell’immobile di via Grotta del Toro n. 21, ha effettuato un sopralluogo congiuntamente con i responsabili della facoltà di Viticoltura ed Enologia dell’Università di Palermo.

Facoltà Enologia Marsala

Dopo piccole e necessarie modifiche, entrambe le parti hanno convenuto che si possono trasferire le facoltà di Agraria che si trovano a Marsala in via Dante Alighieri (ex Circonvallazione) presso (l’ormai ex) Istituto per Audiofonolesi.

Questo ‘balletto’ di scuole ed istituzioni, coinvolge pure altre scuole superiori del territorio. Il Commissario dell’ex Provincia Cerami, ha pubblicamente affermato che vi è una richiesta da parte dell’Istituto Agrario e Alberghiero “Abele Damiani” della necessità di reperire 15 aule che hanno bisogno di interventi urgenti in quanto da mesi inagibili e per cui la scolaresca ha compiuto diverse manifestazioni e scioperi.

“Abbiamo già stanziato oltre 4 milioni di euro per lavori nell’istituto “Damiani” e che sono già in corso d’opera – afferma Cerami -. Per quanto attiene l’inizio del prossimo anno scolastico, le aule verranno trasferite presso dei locali messi a disposizione dalla famiglia Polizzotti”.

Qui si apre un’ulteriore parentesi. Chi andrà ad occupare l’edificio che ospitava la facoltà di Enologia e che è limitrofo all’Abele Damiani? Sarà occupato, secondo quanto deciso sempre dall’Ente provinciale, dagli studenti dell’Itet “G. Garibaldi”.

A questo punto rimane da capire dove si troverebbero le aule che dovranno ospitare gli studenti dell’Agrario e Alberghiero. Da noi interpellata, la famiglia Polizzotti – peraltro proprietaria della sede del Commerciale di via Trapani – ci fa sapere di non aver ricevuto né richieste né proposte da parte del Libero Consorzio di Comuni. E dopo una serie di contestazioni, l’accordo raggiunto con l’ex Provincia, economicamente scaduto il 30 giugno 2021, è stato prorogato al 30 di settembre 2022. Da quel momento l’edificio attuale dell’Itet sarà sfitto.