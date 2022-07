Marsala: deceduta Maria Campanella, mamma del sindaco Grillo

E’ deceduta oggi all’età di 91 anni la signora Maria Campanella, madre del sindaco di Marsala e vedova dell’onorevole Salvatore Grillo.

A Massimo Grillo, al fratello Piero, e a tutti i familiari del primo cittadino fanno giungere il loro cordoglio il vice sindaco e gli assessori, il Segretario Generale e il personale comunale.

Cordoglio viene espresso anche dal Presidente del Consiglio comunale e dall’intera Assise civica di Palazzo VII Aprile.

Le testate itacanotizie.it e Marsala C’è si stringono al dolore del sindaco e dei suoi familiari.

“Desideriamo esprimere il nostro cordoglio al sindaco di Marsala Massimo Grillo per la scomparsa della madre Maria Campanella. In un momento così triste vogliamo fargli sentire l’abbraccio di amici che auspicano di portare conforto seppur impossibilitati ad allievare un dolore così forte. Perdere un genitore, e la mamma in particolare, produce uno strappo nell’animo, proprio per questo sentiamo intimamente il bisogno di manifestare la nostra vicinanza”. Lo affermano Eleonora Lo Curto e Mimmo Turano, rispettivamente capogruppo Udc all’Ars e assessore regionale, i consiglieri comunali Udc di Marsala Eleonora Milazzo e Gaspare Di Girolamo, l’assessore Oreste Alagna, Salvatore Virzì e il commissario provinciale Fabio Bongiovanni.