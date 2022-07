Polizia: promozioni alla Questura di Trapani tra i funzionari

Nella giornata del 22 luglio, il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, su proposta del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha determinato la promozione, su tutto il territorio nazionale, di Funzionari meritevoli e di coloro i quali hanno maturato gli anni di servizio necessari al transito alla qualifica superiore.

Gli importanti provvedimenti hanno interessato anche quattro Funzionari in servizio presso la Questura di Trapani.

È stato promosso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato il Vice Questore Corrado Empoli, attuale Dirigente dei Commissariati di P.S. di Alcamo e Castellammare del Golfo, il quale, negli anni precedenti di carriera, ha rivestito prestigiosi incarichi come quello di Dirigente delle Squadre Mobili di Agrigento e Parma , della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Bologna, dei Commissariati di P. S di Canicattì e Porto Empedocle nonché, più recentemente, quello di Dirigente del Commissariato di P.S. di Modica, in provincia di Ragusa. Sono state, altresì, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ulteriori promozioni tra i funzionari presenti presso la Questura: in particolare il medico Pietro Bonura, dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale, è stato nominato Primo Dirigente Medicodella Polizia di Stato.

Nella stessa seduta sono stati poi nominati Commissari Capo (qualifica apicale dei funzionari direttivi) Giuseppe Ernandes, Vice Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e Patrizia Pellegrino, che riveste il medesimo incarico presso l’Ufficio Immigrazione.

Le nomine rappresentano un riconoscimento ed una rinnovata attenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza nei confronti della Questura di Trapani e dei Funzionari assegnati che hanno dimostrato professionalità, competenze e capacità tanto nella direzione degli uffici cui gli stessi sono preposti quanto nella gestione di eventi complessi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, sovente legati, in questa provincia, all’incessante fenomeno migratorio.

Il Questore Salvatore La Rosa, oltre a congratularsi con i Funzionari promossi, ha loro augurato un buon lavoro sempre al servizio dei cittadini e vicini alla gente per la sicurezza di tutti.