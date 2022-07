Petrosino: ripuliti dai rifiuti i litorali di Torrazza e Gazzarella

Nella giornata di ieri, grazie ad un’intesa tra la Polizia municipale e la società Traina srl, il Comune di Petrosino ha effettuato, in zona Torrazza e Lungomare Gazzarella, un intervento straordinario di bonifica che ha permesso di ripulire un tratto della costa da una grande quantità di rifiuti, anche ingombranti.

“Come Amministrazione faremo il massimo sforzo per il rispetto dell’ambiente e la cura del territorio, ma c’è bisogno della collaborazione di tutti – afferma il sindaco Giacomo Anastasi -. Rinnovo il mio invito a ridurre gli sprechi, a fare correttamente la raccolta differenziata e a non abbandonare in strada o in spiaggia i rifiuti, creando perfino discariche abusive che deturpano il nostro territorio, la nostra casa comune”.