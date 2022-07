Mazara: aggiudicati i lavori nel tratto nord della via Bessarione

Sarà l’impresa “Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Giosuè & C sas” di Mussomeli a realizzare i lavori di manutenzione del manto stradale nella via Bessarione (tratto da via del Mare a via Fani con annessa la derivazione che congiunge la stessa via Bessarione a lungomare Fata Morgana).

E’ stata pubblicata nell’albo pretorio online la determinazione n. 1597/2022 del dirigente del settore tecnico Maurizio Falzone, con la quale si prende atto del verbale di gara e si dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in favore dell’impresa Marotta di Mussomeli che ha operato un ribasso del 30,6971% sull’importo a base d’asta di euro 437mila 229,88 oltre a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 8mila 744,60. Pertanto l’importo netto di aggiudicazione è di euro 305mila 720,46 oltre Iva al 10%.

Gli interventi sono finanziati per 160mila euro con un contributo statale del Ministero dell’Interno per la sicurezza stradale e per la restante parte con fondi comunali.

Il progetto è stato elaborato dal geometra Salvatore Ferrara dell’ufficio tecnico, mentre il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Marcello Bua.

A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, gli uffici procederanno a breve alla consegna formale dei lavori all’impresa aggiudicataria. Visti i tempi tecnici è probabile che i lavori abbiano inizio subito dopo l’estate per concludersi entro un tempo massimo di 90 giorni.

“Come noto – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Michele Reina – la via Bessarione e le arterie del Trasmazaro sono state oggetto negli ultimi anni di necessari interventi di realizzazione del sistema fognario che in quella popolosa zona era inesistente. Ciò ha creato disagi nella circolazione veicolare ma purtroppo soltanto adesso con la chiusura del cantiere siamo nelle condizioni di potere procedere finalmente alla sistemazione della via Bessarione, a partire dal tratto nord, quello che dall’incrocio di via del Mare arriva all’incrocio con la via Mario Fani compreso il tratto di via Fani che giunge al lungomare Fata Morgana. Con la variazione all’esercizio provvisorio anche in assenza di bilancio – aggiunge Reina – abbiamo scongiurato la perdita del finanziamento statale e dopo l’aggiudicazione dei lavori siamo ora nelle condizioni di programmare a breve l’intervento, d’intesa con la ditta aggiudicataria. Difficile che i lavori possano iniziare prima della conclusione dell’estate, ma certamente saranno avviati a partire da settembre. E finalmente questo primo tratto di via Bessarione sarà sicuro e percorribile grazie al nuovo manto d’asfalto. A breve programmeremo anche gli interventi nell’altro tratto di via Bessarione. Siamo certi – conclude Reina – che questa sarà l’ultima estate con la via Bessarione e le arterie del Trasmazaro in queste condizioni ma siamo consapevoli che i disagi sono stati conseguenza di un intervento atteso da anni e necessario per il nuovo sistema fognario ed il collegamento al depuratore centrale”.