Voto di scambio: trema la politica marsalese. Avvisi di Garanzia a un consigliere e a dirigenti di VIA

Rischia di catapultare nel caos la scena politica marsalese (e non solo), una vicenda giudiziaria che vede coinvolti esponenti politici di tutta Italia.

Nei giorni scorsi un Avviso di Garanzia per voto di scambio, ha raggiunto il Consigliere comunale Michele Accardi ed il suo coordinatore locale del movimento VIA, Ignazio Chianetta. Quest’ultimo sarebbe, il condizionale è d’obbligo, coinvolto anche per vicende che riguardano la Formazione.

Sempre per promesse relativamente alle recenti elezioni comunali, in particolare quelle di Petrosino, è coinvolta la prima dei non eletti della lista “Libertà per Petrosino”, Sara Accardi. Avviso di Garanzia avrebbe raggiunto, con il medesimo sospetto di voto di scambio, persino il leader provinciale del Movimento VIA, l’ex senatore Nino Papania.

L’indagine, che da quanto si apprende è ancora in corso di prosecuzione, è condotta dalla Guardia di Finanza. Durante le indagini ci sarebbero state delle perquisizioni domiciliari con relativi sequestri di atti e di documentazioni; quest’ultimo step dell’indagine – che non si sa quanto sia collegato a quello del voto di scambio – riguarderebbe il mondo della Formazione.

Coinvolti sarebbero, funzionari che si sarebbero resi disponibili a, eventualmente, favorire assunzioni segnalate da politici. A finire dentro questo calderone, altresì funzionari che lavorano nel mondo della Formazione in altri comuni, tra i quali Mazara del Vallo e Castelvetrano.

Ripetiamo: l’indagine è ancora in corso e abbiamo ritenuto opportuno dare quella parte di informazione che abbiamo verificato tramite fonti attendibili. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda giudiziaria che potrebbe vedere ‘chiamati in causa’ altri esponenti del mondo politico già sin dalle prossime ore e sin dai prossimi giorni.