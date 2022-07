Calcio: il marsalese Gabriele Giacalone approda alla Ternana

Grande fermento in casa della Primavera Marsala per l’approdo del trequartista Gabriele Giacalone alla Ternana, siglato pochi giorni fa.

Gabriele Giacalone, classe 2008, da sempre pupillo della Società sportiva di Matteo Gerardi e Peppe Giacalone, di cui è figlio, nella sua categoria si è sempre distinto per le sue prodezze in campo. Amato dai suoi compagni e tenuto dagli avversari, Gabriele ha lavorato dentro i campi della Winner Club dove si è allenato costantemente ed in giro per la provincia e oltre, in occasione dei tornei.

Nella stagione 2021/2022 approda al Camaro, la società nissena che punta alla formazione dei giovani talenti, dopo l’esperienza dell’Atalanta Team guidata dal responsabile scouting Claudio Lucchini. Giacalone trascorre poi un anno a Messina partecipando al Campionato regionale Under 15 dove ha dimostrato le sue grandi doti calcistiche. Mette a segno ben 19 reti e domina il Torneo “Città di Cairo Montenotte” con due reti messe a segno al Frosinone e al Genoa.

Per la stagione 2022/2023 sigla il suo passaggio alla Ternana che milita nella Seconda Divisione partecipando al Campionato nazionale Under 15.