Castelvetrano, il sindaco Alfano rinomina la Giunta. Confermati tutti gli assessori

Il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha nominato la nuova Giunta comunale. In realtà, il primo cittadino ha riconfermato la stessa composizione assessoriale in carica fino all’azzeramento delle scorse settimane. Preso atto delle difficoltà ad aprire a nuove forze per avere un maggiore sostegno in Consiglio comunale, Alfano è dunque tornato a rivolgersi ai precedenti compagni di viaggio, che di fatto mantengono anche le stesse deleghe.

La carica di vicesindaco è stata assegnata a Filippo Foscari che avrà anche le deleghe a sport, servizi demografici e cimiteriali, polizia locale. A Stefano Mistretta sono state assegnate le deleghe alle politiche ambientali, alla protezione civile e alla sicurezza, mentre istruzione, politiche culturali e sociali sono state assegnate a Grazia Zizzo. Ad Antonino Siculiana va l’assessorato alla rigenerazione urbana, che comprende anche lavori pubblici e Suap. Decoro e bellezze sono state assegnate a Luca D’Agostino, mentre l’assessorato alla rinascita economica e alle attività produttive sarà diretto al marsalese Numinato Davide Licari.