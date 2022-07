Salvini “Leadership? Chi prende un voto in più sceglie”

ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha una squadra unita, avrà un programma unito, governa 14 regioni, ha centinaia di sindaci, ha tre leader in campo: Meloni, Berlusconi e Salvini più altri amici, chi di questi prende un voto in più perchè gli italiani gli danno un voto di fiducia in più sceglie”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a RTL 102.5. “La mia ambizione ovviamente è essere quello più scelto perchè sarebbe un onore prendere per mano questo Paese, se fosse Meloni lo farebbe lei, se fosse Berlusconi lo farebbe lui. Mi sembra la cosa più semplice”, ha aggiunto. Per Salvini “meno tempo si passa a litigare e meglio è. Sceglieranno gli italiani che voteranno il 25 settembre e chi prende un voto in più vince, sceglie e governa. Non capisco qual è il problema. Il centrodestra dopo tre anni è finalmente compatto, abbiamo una idea diversa rispetto alla sinistra, passare giornate a parlare di candidature e liste mi sembra davvero tempo perso”. Ecco perchè, ha chiosato il leader della Lega, “inviterò sia Meloni che Berlusconi a concentrarci unicamente su quello che faremo dal 26 settembre. La difficoltà sarà governare questo Paese che avrà una crisi economica in autunno e inverno e non saranno rose e fiori, sarà un periodo difficile e complicato”.

