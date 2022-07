Il pallavolista Matteo Piano a Marsala per presentare il suo libro

Matteo Piano, centrale della Nazionale italiana maschile di pallavolo e capitano della Power Volley Milano di Serie A1, sarà ospite della Sigel Marsala Volley e della libreria Mondadori per presentare il suo libro “Io, il centrale e i pensieri laterali” edito da Baldini+Castoldi.

La presentazione, inserita negli eventi estivi, si svolgerà martedì 2 agosto alle ore 19 nella suggestiva Piazza Carmine. Il messaggio del libro scritto da Matteo Piano con Cecilia Morini, psicologa dello sport e psicoterapeuta, è rivolto in maniera trasversale a chi per superare i propri limiti è disposto ad accettare le proprie fragilità e a “coltivare l’imperfezione per continuare ad essere perfettibili”.

Presenti all’incontro anche l’associazione Perpetuum con il Liceo Scientifico “P. Ruggieri”, le associazioni Ciuri e Loft Cultura, la FIPAV Comitato Territoriale di Trapani.