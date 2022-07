Al via l’attività calcistica dei giovani della Pol. Boeo Marsala

Inizia la nuova stagione sportiva 2022/2023 per la Scuola Calcio Pol. Boeo Marsala. L’attività sarà dedicata a tutti i ragazzi e ragazze nati negli anni dal 2006 al 2017, tutta l’attività calcistica si terrà presso il Centro Sportivo Spagnola Club di contrada Spagnola.

La Polisportiva ha rinnovato ancora per questa stagione l’affiliazione all’Academy Perugia Calcio, grazie alla quale si terranno degli incontri formativi e tecnici per tutti i nostri tesserati, in collaborazione con lo staff Tecnico dell’Academy Perugia. Si terranno anche tornei organizzati dalle società affiliate alla F.I.G.C..