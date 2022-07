Pace (PD Marsala): “Con Chinnici per scongiurare la riaffermazione della destra”

“Nell’esprimere soddisfazione per il positivo e tutt’altro che scontato risultato conseguito dalla nostra candidata alla Presidenza della Regione, Caterina Chinnici, desidero ringraziare il neo eletto gruppo dirigente del Partito Democratico di Marsala per la coesione e l’impegno mostrato a pochi giorni dal congresso cittadino. Ringraziamenti che estendo anche ai rappresentanti degli altri movimenti politici per l’importante apporto dato al successo di queste primarie che sono un aspetto fondamentale di democrazia partecipata”. Sono le prime parole del segretario del Circolo PD di Marsala Paolo Pace, che commenta il risultato delle primarie di centrosinistra.

Tutti i voti di Caterina Chinnici nei vari comuni della Provincia

Marsala con i 163 voti – come si legge nella nota dem – ha contribuito alla elezione della candidata del Partito Democratico. In verità, va specificato, che nella Città lilybetana il più votato è risultato Claudio Fava con 389 voti.

“Un primo passo per andare avanti con la necessaria unità e scongiurare la riaffermazione della destra al governo della Sicilia con le conseguenze fallimentari che sono sotto gli occhi di tutti – afferma Pace -. A nome del circolo di Marsala, invito tesserati, simpatizzanti, alleati delle forze progressiste con i quali abbiamo affrontato questa esperienza delle primarie, nonché tutte le cittadine e i cittadini, a continuare a lavorare insieme, senza polemiche o atteggiamenti autolesionisti urto ancora presenti a sinistra. Lo dobbiamo fare con spirito costruttivo e con più azioni concrete. Ci aspettano decisive competizioni che riguardano anche il governo del nostro paese. In questo quadro le elezioni in Sicilia saranno l’appuntamento dirimente che non possiamo lasciare in mano alla peggiore destra urlata e populista della Meloni e di Salvini“.

“Oggi più che mai è necessario restare uniti per fronteggiare questa deriva populista e reazionaria e costruire un percorso di democrazia e di libertà contro il tentativo maldestro di Putin e dei putiniani nostrani che lavorano per indebolire l’Europa e l’Occidente cui facciamo parte. La Sicilia non è diventata Bellissima e necessita di una politica che sappia interpretare e realizzare le reali esigenze dei Siciliani”, scrive ancora Pace.