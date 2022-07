Voleva spegnere da solo l’incendio nel suo terreno e aggredisce volontario della Protezione Civile

Ha detto “l’incendio me lo spengo da solo” l’uomo che ha aggredito un volontario della Protezione Civile cercando di sottrargli la lancia dalle mani e prendendolo a calci e pugni. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in Contrada Rovitello a Valledolmo, in provincia di Palermo. L’aggressore è il proprietario di un terreno sul quale si erano sviluppate le fiamme.

Per lo spegnimento stavano intervenendo il Corpo Forestale regionale con gli operatori dell’Antincendio Boschivo nonché i volontari AIB della Misericordia di Valledolmo. L’aggressore è stato fermato dal tempestivo intervento di due colleghi dello stesso aggredito, che ha comunque riportato leggere contusioni e abrasioni alle gambe causate dalla caduta dovuta a uno spintone nel corso della colluttazione.

In serata si è appreso che l’operatore AIB vittima dell’aggressione sta bene e tornerà presto a svolgere la sua missione di volontariato. In attesa di conoscere i dettagli di quanto accaduto, il dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, condannando l’episodio ha espresso la solidarietà della protezione civile regionale al volontario e al presidente della Misericordia, Concetta Calabrese.