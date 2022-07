Valorizzare il ‘patrimonio immateriale’, Unesco Trapani incontra il regista Denis Krief

Si è svolto il 22 luglio l’incontro dal tema “La valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale” organizzato dal Club per l’UNESCO di Trapani.

I soci hanno potuto ascoltare la relazione del Maestro Denis Krief, regista, scenografo, costumista, light designer di fama internazionale.

L’Unesco in una convenzione internazionale tenutasi a Parigi nel 2003 definisce come “patrimonio culturale immateriale” le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Il patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, questo dona loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

Krief ha illustrato il suo punto di vista sul tema mediante anche la proiezioni di immagini dei suoi numerosi lavori in giro per il mondo. Grande è stato l’apprezzamento dei partecipanti che hanno interagito con numerosi interventi. La serata ha segnato anche l’inizio delle attività del nuovo Consiglio Direttivo del Club, eletto da pochi mesi.

Per l’occasione sono stati assegnati, da parte dei Soci del Club per l’UNESCO di Trapani, due importanti riconoscimenti: a Vito Garitta, presidente onorario del Club, per l’eccellente lavoro svolto nel corso del suo operato in qualità di Presidente del Club; al professore Antonino Filippazzo per l’ottimo lavoro svolto nel corso del suo operato in qualità di tesoriere del Club. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Carlo Incammisa a nome di tutto il Consiglio Direttivo per l’ottima riuscita dell’evento.