Terza e ultima giornata a Il Mare colore dei libri, arriva anche Lello Analfino

Dopo il successo di ieri, con la presenza di Simonetta Agnello Hornby, Paolo Calabresi e tanti altri, al via la terza e ultima giornata per la seconda edizione de ll mare colore dei libri a Marsala.

Il festival è promosso da Navarra Editore e realizzato con il patrocinio del Comune di Marsala; il sostegno di Comieco, Baglio Curatolo Arini, Osmosea, Artigrafiche Abbate e la collaborazione di Marsala Città che legge, Centro per il libro e la lettura, Biblioteca comunale di Marsala, Rete delle biblioteche della Provincia di Trapani, Nati per leggere, Associazione Nonovento, Eticologica, Maeco, Fratelli della Costa Tavola di Mozia, Capoverso, Otium, Libreria Mondadori Marsala, Newbookclub, Oipa Marsala. Media partner: Marsala Live.it, Marsala c’è, Il locale c’è, Itaca Notizie, Loft cultura, LaTr3, Il Sicilia, Sicilia che cambia.



Domenica 24 luglio si comincia alle 18:00 a Villa Cavallotti con quattro eventi: la presentazione del libro“La città che non c’era. Lo sviluppo urbano di Palermo nel secondo dopoguerra” di Fabrizio Pedone (Istituto Poligrafico Europeo – Intervengono con l’autore: Anna Maria Angileri, Dario Carnevale); la performance per famiglie a partire da “Shuma Tragliabissi” di Dario Muratore (Torri del Vento edizioni – Interviene con l’autore Lidia Miceli); “Volevo essere pernambuco” raccolta di racconti del palermitano Alessio Calaciura (Navarra Editore – Interviene con l’autore Sara Parrinello); e l’importante testimonianza di Tony Gentile a partire dal suo “Sicilia 1992 – Luce e memoria” (Silvana Editoriale).

Il nome di Tony Gentile è pressoché ignoto al grande pubblico, sebbene abbia scattato una straordinaria fotografia che tutti conoscono e che è diventata un’icona della storia italiana contemporanea: l’immagine è quella di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che parlano in confidenza. Tony Gentile ha scattato questa e altre fotografie negli anni terribili in cui la guerra di mafia insanguinava la Sicilia, seminando centinaia di morti. A trent’anni da quegli eventi, il volume raccoglie un corpus di immagini catturate dall’obbiettivo di Tony Gentile: fotografie che, da documenti di cronaca, sono diventati storia, e che restituiscono un’immagine polifonica della Sicilia, sospesa tra la violenza delle stragi perpetrate da Cosa nostra e la tenace resistenza della popolazione. Alla presentazione interviene con l’autore Maria Elena Vittorietti

Infine, nell’area bimbi, Laboratorio di lettura a cura di Nati per leggere con la partecipazione del maestro di canto Vincenzo Tramati



Alle 19:00 il festival proporrà tre tavole rotonde su temitiche sociali e letterarie: il dibattito “Il fenomeno del randagismo e il corretto rapporto uomo/cane” a cura di associazione OIPA, partner de Il mare colore dei libri. Intervengono Gloria Genna, delegata Oipa Marsala e Milena Urso, educatore e addestratore cinofilo. Allo stesso orario “Altri Animali”: narrazioni e scenari culturali, un incontro con la redazione della rivista culturale on line. Intervengono: Giulia Martinez e Giulia Priore, introduce: Francesco Vinci. Sul palco principale, intitolato a Leonardo Sciascia, la tavola rotonda “La raccolta differenziata in provincia di Trapani, potenzialità di sviluppo e riciclo di qualità” che prevede i saluti del Sindaco della Città di Marsala, Massimo Grillo e gli interventi di Roberto di Molfetta, Vice direttore del Consorzio Comieco; Michele Milazzo, Presidente della SRR Trapani Nord; Andrea Aiello, Responsabile operativo servizi presso Formula Ambiente spa; Fiorella Alagna, Responsabile MA.ECO. Modera Simona Pecorella, Ass. Eticologica. A seguire la premiazione della prima edizione del Concorso Letterario “Narrazioni Etiche”

In contemporanea, sempre alle 19:00, la presentazione del libro“Agatina senza pensieri” , quarto romanzo storico dell’apprezzato narratore palermitano Giankarim De Caro (Navarra Editore – Intervengono con l’autore Simona Piccione e Achille Sammartano); e per i più piccoli il reading a cura dell’autore di “Filastrocche d’amor cortese” di Croce Costanza (Navarra Editore), dai 4 anni in sù.



Alle 20:00 presentazione del libro “Il bene comune. Dove spingere lo sguardo della politica” (Armando Editore) di Benedetta Cosmi – giornalista nazionale e coordinatrice del Laboratorio Eurispes sul Capitale Umano, nominato al premio Strega – in dialogo con Federica Lombardi; in contemporanea “Lilibeo al tempo di Cicerone. Atti della Giornata di Studi Museo Archeologico Regionale Lilibeo” (Palermo University Press). Insieme alle curatrici del testo Maria Grazia Griffo, Antonella Mandruzzato, Elisa Chiara Portale interviene la prof.ssa Santina Di Girolamo. All’ Approdo Leonardo Sciascia Giuseppe Culicchia – tra i principali narratori contemporanei con all’attivo una trentina di libri con i maggiori editori italiani tradotti in dieci lingue. – presenterà l’ultimo libro del marsalese Diego Leandro Genna “Natura corta” (Agenzia X). Sempre alle 20:00 “Il ciondolo di Empedocle” di Massimo Rapisarda (Progetto Cultura – Interviene con l’autore Michele Anselmo).



Alle 21:00 quattro incontri tutti al femminile: la presentazione del libro “Tessere di luce. La letteratura siciliana dal Duecento ai giorni nostri” di Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano, Daniela Musumeci (Navarra Editore – Intervengono con le autrici Maria Giaramidaro, Vito Lo Scrudato e Vincenzo Piccione. Letture di Giusi Cataldo); “Veneri e Proserpine di Sicilia” di Angela Serraino (quick edizioni – Interviene con l’autrice Giacomo Di Girolamo); “La sponsa dei gelsomini” opera prima di Federica Lipari (Navarra Editore – Intervengono con l’autrice Virginia Asaro e Milena Cudia). E infine uno sguardo sul mediterraneo, i migranti e le politiche di accoglienza con l’incontro “Il mondo che ci gira intorno”: conversazione tra la giornalista Lidia Tilotta e Alessandra Sciurba, attivista di Mediterranea Saving humans, a partire dai libri “Karìbu. Lo Zambia, una donna, una grande avventura” di Lidia Tilotta e Cristina Fazzi (Infinito Edizioni) e “Salvarsi insieme. Storia di una barca a vela sulla rotta dell’umanità” di Alessandra Sciurba (Ponte alle grazie). Modera Valentina Chinnici



Alle 22:00 la presentazione del libro “Zoe e io. Storia di un amore a sei zampe” di Fabio D’Anna (Libridine). Interviene con l’autore Renato Polizzi. E si chiude con la partecipazione straordinaria di Lello Analfino dei Tinturia che interverrà alla presentazione del libro dello chef Mario Di Ferro “Cucina, tutto cominciò con un peccato di gola” (Pietro Vittorietti Edizioni).



Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito. Il programma completo è disponibile su www.ilmarecoloredeilibri.it