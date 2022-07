ROMA (ITALPRESS) – E’ morto il fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi. Nato a Genova nel 1949, fu autore di successi come Quella carezza della sera e Una miniera. Aveva composto anche per altri interpreti, tra cui Mina, Ornella Vanoni e Anna Oxa.

A darne notizia la famiglia sul suo profilo Facebook: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran.

Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ‘Quella carezza della serà, lui vi ascolterà”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).