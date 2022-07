Castellammare: bus navetta per il centro storico a un euro

๐ƒ๐ฎ๐ž ๐›๐ฎ๐ฌ ๐ง๐š๐ฏ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ข๐ฅ ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐จ di Castellammare del Golfo, ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ฎ๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž da ieri, 23 luglio, ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ‘. Capolinea nel piazzale cimitero nel quale รจ possibile lasciare le auto nellโ€™ampio parcheggio gratuito dal quale partiranno due linee: una che farร il percorso di corso Garibaldi fino ai โ€œQuattrocantiโ€ lโ€™altra che dallโ€™incrocio allโ€™altezza dellโ€™hotel Punta nord est raggiungerร piazza Petrolo e arriverร fino a piazza Santangelo (zona mercato ortofrutta). I bus navetta consentono di raggiungere facilmente il centro storico: ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š ๐๐š๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ฅ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐จ parte il ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ž๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐œ๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐†๐š๐ซ๐ข๐›๐š๐ฅ๐๐ข ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ‘. ๐๐š๐ซ๐œ๐ก๐ž๐ ๐ ๐ข ๐š ๐ฉ๐š๐ ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐œ๐ก๐ข ๐ฌ๐จ๐ฌ๐ญ๐ž๐ซร ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ณ๐จ๐ง๐š ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ.

Il divieto di transito รจ attivo dal 23 luglio al 15 settembre in Corso Garibaldi, tratto compreso tra la via Q. Sella e la via Marconi ed il tratto tra corso Garibaldi e la via Verdi.

Chi non vorrร attendere le varie corse della navetta ai โ€œquattrocantiโ€ solitamente la piรน frequentata potrร dunque salire sul bus anche in zona Petrolo o piazza Santangelo.

Anche questโ€™anno per la navetta รจ previsto un ticket: ๐ฎ๐ง ๐ž๐ฎ๐ซ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐š๐ง๐๐š๐ญ๐š ๐ž ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ง๐จ (sempre un euro ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž ๐ฌ๐จ๐ฅ๐จ ๐š๐ง๐๐š๐ญ๐š ๐จ ๐ฌ๐จ๐ฅ๐จ ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ง๐จ). Sarร possibile fare il biglietto direttamente sul mezzo