Anche gli animali soffrono il caldo, i consigli del’ENPA

E’ caldo anche per gli animali che, come qualsiasi essere umano, vanno protetti dall’afa di questi giorni roventi di fine luglio.

Anche gli animali domestici soffrono le temperature ‘africane’ che si stanno abbattendo in questa estate 2022. A sottolinearlo è l’ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, che sollecita i proprietari di animali da compagnia a fare molta attenzione sugli amici a 4 zampe. L’avvertimento riguarda altresì la gestione degli animali selvatici.

Esistono accorgimenti che, però, se vengono messi in atto, possono aiutarli a vivere meglio le temperature record.

Come per bambini o anziani, anche gli animali devono stare lontani dalle auto nelle ore di punta e con il sole cocente. In macchina, le temperature possono arrivare fino a 70°.

Nel caso in cui ci sia un animale in difficoltà all’interno di un mezzo, è importante chiamare immediatamente le forze dell’ordine, nel caso il proprietario non sia già stato rintracciato. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, è molto importante prestare attenzione ai comportamenti dell’animale, ai problemi di respirazione o spossatezza generale.

Altri accorgimenti sono: evitare di portare a passeggio il proprio cane nelle ore più calde, evitare le attività se non al fresco al parco; portare sempre con sè dell’acqua e sostare nelle zone di ombra o sotto l’ombrellone; se l’animale si trova sotto il sole si può applicare anche una crema solare ad alta protezione sulle estremità bianche e nella punta delle orecchie; nei momenti di maggior caldo scegliere cibo leggero per far digerire facilmente l’animale. Fare attenzione con gli antiparassitari, applicarli con cura.