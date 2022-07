Morto il popolare cantante siciliano Brigantony, era malato da tempo

Antonio Caponnetto, in arte Brigantony, si è spento all’età di 74 anni. Il cantante catanese, malato da tempo, era ricoverato da qualche giorno in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. A darne notizia sui Social, la figlia Alessia.

“Cari fan brigantoniani – scrive Alessia – volevamo darvi solo belle notizie e rivederlo insieme a voi su un palco a farci sorridere tutti, ma il buon Dio ha fatto la sua volontà portandolo con sé. Stasera mio padre ci ha lasciati, ma solo fisicamente lasciando a tutti noi un vasto repertorio musicale indelebile, irripetibile e inimitabile. Lui diceva in una scenetta o canzone, adesso non ricordo bene, sicuramente voi la conoscete: “Brigantony ce n’è 1, tutto il resto è una volgare imitazione”. Riposa in pace papà. Grazie a tutti per il vostro caloroso affetto da parte mia e tutta la mia famiglia”.