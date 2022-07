Misiliscemi: pastore spacciava marijuana, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Misiliscemi hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino straniero 36enne.

I militari dell’Arma, durante alcuni servizi di perlustrazione, hanno notato un insolito via vai di auto da un casolare.

Hanno pertanto deciso di perquisire il sito ove lavorava come pastore lo straniero rinvenendo circa 800 grammi di marijuana, materiale vario per il confezionamento, un bilancino di precisione e 60 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Gli investigatori hanno pertanto ritenuto che il pastore avesse avviato un’attività di spaccio e hanno arrestato l’uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito della convalida dell’arresto, l’uomo è stato ristretto presso la propria residenza, in regime di arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.