Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato a Buseto Palizzolo. Il rogo ha interessato dei terreni privati che erano pieni di sterpaglie. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con il Corpo forestale e la Protezione Civile per tentare di spegnere le fiamme.

Come si è detto più volte, dopo una riunione in Prefettura, i comuni trapanesi si sono dotati di un’ordinanza per monitorare gli eventuali incendi nelle giornate di preallerta e di attenzione con maggiore ondate di calore.