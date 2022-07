Il mare colore dei libri: la seconda giornata del Festival dell’editoria siciliana

Al via a Marsala (TP), all’interno della storica Villa Cavallotti, la seconda giornata de ll mare colore dei libri, originale festival letterario promosso da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala e la direzione artistica di Ottavio Navarra.

Circa 20 gli eventi in programma oggi, tutti ad ingresso gratuito. Come sempre sarà visitabile la fiera degli editori indipendenti siciliani (dalle 17 e alle 24:00) e, fiore all’occhiello dell’edizione, anche l’esclusiva mostra di copertine dedicata ad Elisa Trapani promossa dalla Biblioteca comunale di Marsala. Definita la “Liala siciliana”, Elisa Trapani è stata una straordinaria scrittrice marsalese di cui solo di recente si è riscoperto il valore letterario. Settantasette i romanzi pubblicati, anche da importanti case editrici come Rizzoli, Mursia, Mondadori e Fabbri, altri 2 mila gli scritti, tra novelle e racconti, fiabe e favole, apparsi sulle più importanti riviste femminili e sul «Corriere dei Piccoli». Tra gli anni Quaranta e Sessanta Elisa Trapani è stata una delle firme rosa più note e tra le scrittrici più amate.

Il programma di sabato 23 luglio, si aprirà alle 10:00 con un evento off: la Master class “Raccolta fondi per la cultura” a cura di Cultural Philanthropy ltd che si terrà presso la sede della Biblioteca Otium Ex libris, partner del festival. La Master Class sarà tenuta da Giampiero Giacomel – Fondatore e Managing Director, Alessandra De Carolis – Chief Executive Officer, Federico Costanza – Director e Board Member di Cultural Philanthropy. Si affronteranno gli elementi base per organizzare una raccolta fondi specifica per un Ente Culturale, seguendo i seguenti punti principali: Il quadro generale di riferimento in Italia; Strumenti e tecniche di base; Fonti alternative di finanziamento; Il ruolo e le modalità di coinvolgimento della comunità. La partecipazione è gratuita compilando il form di registrazione obbligatoria su http://otiumfeed.it.

La riflessione sul marketing culturale proseguirà nel pomeriggio all’interno delle mura di Villa Cavallotti con il primo evento ufficiale del festival: alle 17.30 si inizia con la discussione aperta “E se Shakespeare avesse avuto ragione? Oltre i fondi pubblici: come coinvolgere le comunità nei progetti culturali” con gli interventi di Massimo Grillo – Sindaco di Marsala; Paolo Ruggieri – Assessore alla Cultura Comune di Marsala; Rosalia D’Ali – Presidente Distretto Turistico Sicilia Occidentale; Renato Alongi – BiblioTP, Rete delle Biblioteche di Trapani e Provincia; Ottavio Navarra – Editore, Palermo; Gianni Di Matteo Rete Museale e Naturale Belicina; Viviana Rizzuto – Museo dei 5 sensi, Sciacca; Giampiero Giacomel – Cultural Philanthropy ltd; Filippo Triolo – Saliber Fest, Salemi; Coordina: Barbara Lottero – Otium, Marsala. Al termine dell’incontro, verrà firmato il documento di intenti del progetto “La rete delle rassegne e dei festival della Provincia di Trapani”.

Alle 18 avranno inizio come di consueto le presentazioni in Villa: il pubblico dei lettori potrà scegliere tra l’incontro con Gioacchino Lipari autore del libro “Specchione” (quick edizioni – Interviene Diego Giacalone), la conversazione a due voci sul tema del viaggio tra Silvia Maira e Angelo Barraco a partire dai libri “Caos” e “Una promessa per sempre” (Bertoni). Modera Carla Messina; e la presentazione del libro “Marsala dentro fuori Marsala” a cura di Adele Gerardi e Gaspare Gerardi (Rubettino Editore). Introduce l’autrice Adele Gerardi. Intervengono Enrico Caruso, già direttore del museo archeologico di Marsala; Antonio Mauro, architetto; Sara Parrinello, Associazione culturale Nono Vento; Antonella Ingianni, agronoma; Giovanni Alagna, storico; Paola Alagna, imprenditrice.

Un volume importante la cui presentazione si inserisce in uno dei filoni tematici del 2022, quello della valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità turistiche e culturali, che la direzione artistica del festival ha sviluppato in collaborazione con la Biblioteca comunale di Marsala.



Alle 18 iniziano anche le attività per bambini con il laboratorio di lettura ”I libri del mare” a cura di Nuccia Zito, animatrice della seguitissima pagina instagram leggiamoconmamma (dai 4 anni in su), in contemporanea anche il laboratorio di creazione di perline per giovani e adulti “Gioielli di carta” a cura di Associazione Eticologica (gratuito, su prenotazione tramite messaggio di testo whatsapp ai numeri 3286725981 e 3475647967).



Alle 19 sarà il momento di uno dei grandi ospiti de Il mare colore dei libri: Paolo Calabresi – popolare attore e conduttore televisivo romano, noto tra l’altro per il ruolo nella serie tv “Boris” e in film come “Smetto quando voglio”, “Tutta colpa di Freud”, “Bentornato Presidente”, “Diaz” e “La Corrispondenza”, e per la partecipazione al programma “Le Iene” – che presenterà il suo romanzo d’esordio narrativo “Tutti gli uomini che non sono: Storia vera di una falsa identità” (Salani – incontro in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala).

In contemporanea, la presentazione del volume di etnoantropologia sulle feste religiose “Riunire, Proteggere, Rappresentare. La religione dei Santi in Sicilia” di Antonino Frenda (Fondazione Ignazio Buttitta – Interviene con l’autore Claudia Urzì); il nuovo romanzo della scrittrice siciliana Verdiana Rigoglioso, un inno alla libertà delle donne di essere se stesse “Troppo vicino al sole” (Land Editore – Interviene con l’autrice Vinziana Rizzo); e in anteprima “Mammavventura” di Michela Albertini (Navarra Editore), nato dall’omonima rubrica per mamme sul web. Intervengono con l’autrice, Vincenzo Figlioli e Lijia Genovese, con letture di Giorgia Di Giovanni.

Per i più piccoli, infine, Letture e Yoga per bambini a cura di Barbara Aprea aka accantoadonneebambini.

Alle 20 sono quattro le proposte culturali in programma: la presentazione del libro “Amici del Terzo mondo. Una storia. Che continua…” (Navarra Editore – Intervengono Mario Arini, Salvatore Inguì e Enzo Zerilli); “La tavola è festa. Cibo, riti e ricette di Sicilia” di Anna Martano (Ali&No – Interviene con l’autrice Jana Cardinale); “Un’altra metà di mondo” di Angela Giannitrapani (Rossini Editore. Interviene con l’autrice Milena Cudia) e, per il focus sul trentennale delle Stragi, “Mafia senza onore” di Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione (Navarra Editore – Saluti del Sindaco di Marsala Massimo Grillo. Interviene con gli autori Gaspare De Blasi).

Alle 21 si continua a parlare di legalità con “La mafia nella mente” di Lorenzo Messina (Libridine – Interviene con l’autore l’Avv. Antonino Carmicio). E in contemporanea l’attesissimo incontro con Simonetta Agnello Hornby che presenterà il suo ultimo libro “La Cuntintizza” (Mondadori), scritto a quattro mani con la nipote Costanza Gravina, ricco di episodi e memorie familiari. A dialogare con le autrici sarà la prof. Vita D’Amico.



Alle 21:30 verrà presentato “Orgoglio siciliano, luci e ombre dell’Autonomia e dell’Anima siciliana” di Nuccio Carrara (Bonfirraro editore): un viaggio attraverso le vicende storiche e umane dell’Autonomia ed è anche un tentativo di esplorazione dell’Anima siciliana in alcuni suoi aspetti peculiari, talvolta poco conosciuti. Particolare attenzione è dedicata alle vicende, tra il 1943 e il 1947, del Movimento indipendentista di Andrea Finocchiaro Aprile. Intervengono con l’autore Salvo Bonfirraro, editore; Fabrizio Fonte, giornalista. Modera Angelo Barraco, giornalista. Saluti di Paolo Ruggieri, vice sindaco Marsala.

L’ultima batteria di incontri avrà inizio alle 22. In presentazione, per il focus sulla valorizzazione del territorio, “L’isola che non c’era, lo Stagnone e altre storie” di Giuseppe Donato (Edizioni Danaus – Interviene con l’autore Ignazio Sparacio) e in contemporanea “La Cala. Cento giorni nelle prigioni libiche” dei mazaresi Giuseppe Ciulla e Catia Catania (Bompiani). Il saggio – pubblicato nella collana diretta da Roberto Saviano – ripercorre i centootto giorni di prigionia dei pescatori della flotta di Mazara del Vallo che dal 1° settembre al 17 dicembre 2020 sono stati tenuti prigionieri dalle milizie di Khalifa Haftar, l’allora leader della Libia Cirenaica. All’incontro saranno presenti l’autrice Catia Catania e Rosetta Ingargiola, una delle protagoniste della vicenda. Modera Barbara Lottero.

Anche quest’anno, infine, Il mare colore dei libri ricorderà un siciliano illustre: dopo Franco Battiato cui è stato dedicato un tributo nel 2021, l’edizione 2022 omaggerà Vincenzo Consolo, alle ore 22, nel decennale della morte nel suggestivo incontro “Finito ed infinito è l’Universo“: Francesco Vinci dialogherà con Nicolò Messina (Universitat de València); con letture di Francesco Vittorio Pellegrino e interventi al violoncello di Vincenzo Mocata. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Associazione Capoverso, partner del festival.

Il Mare colore dei libri è promosso da Navarra Editore e realizzato con il patrocinio del Comune di Marsala; il sostegno di Comieco, Baglio Curatolo Arini, Osmosea, Artigrafiche Abbate e la collaborazione di Marsala Città che legge, Centro per il libro e la lettura, Biblioteca comunale di Marsala, Rete delle biblioteche della Provincia di Trapani, Nati per leggere, Associazione Nonovento, Eticologica, Maeco, Fratelli della Costa Tavola di Mozia, Capoverso, Otium, Libreria Mondadori Marsala, Newbookclub, Oipa Marsala.

Media partner: Marsala Live.it, Marsala c’è, Il locale c’è, Itaca Notizie, Loft cultura, LaTr3, Il Sicilia, Sicilia che cambia.