Fabrizio Lombardo presenta Micromini: “E’ il seme di un nuovo Festival”

Domenica e lunedì nuovo appuntamento con il Teatro a Marsala. All’interno dell’Atrio Comunale, per due giorni, si terrà il Micromini Marsallah Festival, con la direzione artistica di Fabrizio Lombardo che lo presenta così: “E’ una sorta di seme di un Festival vero e proprio. E’ una due giorni di spettacoli, che nasce dalla volontà di portare una ventata di novità a Marsala”.

Dopo aver portato in passato testi innovativi, omaggiando autori che spesso non trovano spazio nei nostri circuiti, l’attore e regista marsalese ha voluto, stavolta, puntare anche su nuovi artisti del panorama italiano. “Ci sarò anch’io che farò “Potevo essere Lebron James” di Emanuele Aldrovandi, che è una delle eccellenze della drammaturgia italiana. Giuseppe Scodetti farà “Stand Up”, Daniele Parisi che è un artista punk, sognatore e divertente con “La vità è una beffa” e Angelo Campo, che con Stay Hungry propone un racconto autobiografico sul rapporto con i bandi sull’inclusione, i centri di accoglienza”.

Si tratta di spettacoli che, come sottolinea Lombardo, attraverso “artisti di primo livello, propongono tematiche di diverso tipo ma comunque di facile fruizione”. “Il teatro – aggiunge l’attore marsalese – è noioso solo quando è fatto male. Ci può essere spettacolo comico che annoia terribilmente e uno drammatico che come inizia finisce ed è passata un’ora e mezza…Saranno serate intrattenenti, nel senso di “tenere tra”: si può tenere tra con una risata, un gesto sportivo e qualsiasi altra cosa”.

Nel corso della prima serata è in programma anche la Cantine Fina Challenge. “In occasione del mio spettacolo saranno messi in palio i vini delle Centine Fina”, spiega ancora Fabrizio Lombardo.

“Da soli – conclude – non si fa niente, cerchiamo di fare rete: per questo ho coinvolto tre realtà come Shock da Ground, Perpetuum e Nonovento che mi hanno dato un grande supporto. Gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito, l’obiettivo è passare due belle serate tra noi, finalmente di nuovo insieme”.