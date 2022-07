Ore e ore di video: filmati gli incivili che abbandonano i rifiuti a Marsala

Decine di ore di registrazione. E’ il risultato delle telecamere di video-sorveglianza attive nel territorio di Marsala che hanno ripreso tantissimi incivili gettare in maniera non corretta i rifiuti per strada e nei quartieri. Un fenomeno che porta la creazione di micro o macro discariche di spazzatura a cielo aperto, scarsa igiene e… incendi.

GUARDA IL VIDEO:

Ai responsabili è già stata notificata la sanzione di 400 euro per ogni abbandono di rifiuto, tuttavia, come si legge nella pagina Facebook del Comune di Marsala “… amareggia continuare a reprimere comportamenti di scarso senso civico. In auto, a piedi, con la bici o la moto… il trasporto dei rifiuti è diretto all’abbandono per strada, depositandoli o persino lanciandoli dal mezzo in corsa. Tra gli incivili che mancano di rispetto a Marsala e ai cittadini che differenziano in maniera corretta, colpisce il fatto che si tratti di adulti – in molti casi genitori – che dovrebbero educare i propri figli ad amare la città ed invece si dimostrano cattivi insegnanti“.