Salemi, in corso la pulizia del canale San Giacomo

Operai al lavoro in questi giorni a Salemi per la pulizia del canale San Giacomo, che garantisce il deflusso delle acque meteoriche nella zona di nuova espansione.

Il canale è di proprietà del Genio civile di Trapani, con il quale il Comune di Salemi ha raggiunto un’intesa per l’esecuzione dei lavori. La pulizia del canale consentirà la messa in sicurezza di tutta la zona di nuova espansione, degli impianti sportivi e del depuratore attigui in vista delle piogge invernali. L’impegno di spesa per il Comune di Salemi è di cinquantamila euro. I lavori sono stati assegnati alla ‘Castelli Giovanni & C. Snc’.

“La programmazione è alla base di questo intervento – spiegano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l’assessore ai lavori pubblici Calogero Angelo -. Il canale San Giacomo si trova in un punto nevralgico del nuovo centro, la prevenzione è quindi fondamentale per affrontare con maggiore serenità la stagione invernale che porta con sé temporali sempre più intensi e il conseguente rischio inondazioni”.