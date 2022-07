Marsala: in spiaggia avvistato un gommone, probabile sbarco

Un probabile sbarco si è verificato nelle spiagge marsalesi alle prime luci dell’alba di oggi, 22 luglio.

In zona Delfino-Sbocco, un gommone in pessime condizioni è stato avvistato dai bagnanti nella battigia, come documentato da alcune foto scattate dall’architetto ed ex assessore Benny Musillami.





Alcuni stracci all’interno, toppe qua e la al natante e alcuni datteri nel gommone, fanno presumere che si tratti di uno sbarco dalle coste africane. Per fortuna il mare è stato clemente e li ha portati fin qui, ma al momento nessuna traccia.