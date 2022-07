Il Lions Club raccoglie occhiali usati, iniziativa a Marsala

Martedì 19 luglio, è iniziata a Marsala la Campagna Lions di raccolta occhiali usati. Massimo Ingargiola, Presidente del Lions Club Marsala, insieme a Gaspare D’Urso, Tesoriere del Club, ha avviato l’omonimo Service.

Hanno aderito all’iniziativa i negozi di ottica diversi negozi di ottica della Città.

Il Lions invita i cittadini, così, a portare occhiali usati nei suddetti negozi che provvederanno alla raccolta, ad essi si aggiungeranno altri punti di raccolta. Entro la fine dell’anno verrà effettuata la consegna al Centro Italiano Lions per la Raccolta e il Riutilizzo degli Occhiali Usati Onlus; i negozi di ottica resteranno dotati dei contenitori per la prossima raccolta.

“Vedere per poter leggere, studiare, lavorare e costruire il proprio futuro, sia in Italia che in altre parti del mondo, molte persone non sono in grado di procurarsi gli occhiali necessari per poter vedere”, afferma il neo presidente Ingargiola. Per questo esiste il “Centro Italiano Lions per la Raccolta e il Riutilizzo degli Occhiali Usati”, per la raccolta, selezione, lavaggio e catalogazione che sono interamente effettuati da volontari.

Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano di importanti missioni umanitarie oculistiche.