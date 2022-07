Debonis (FdI):”Il partito di Marsala esprimerà candidati all’Ars e al Parlamento nazionale”

Nei giorni scorsi durante l’assemblea cittadina del partito Fratelli d’Italia, il medico pediatra marsalese Michele Debonis 61 anni, è stato eletto presidente del circolo di Marsala.

Dottore, il suo è un ritorno alla politica attiva. Come è accaduto?

“Ho sempre seguito con interesse le vicende locali e a tutti i livelli della politica. Sono uomo di centro destra e come si ricorderà in passato ho avuto una esperienza dirigendo il circolo di Marsala di Forza Italia. In questi ultimi anni ho seguito e condiviso le posizioni di Giorgia Meloni, per questo quando il segretario provinciale Maurizio Miceli, il consigliere comunale di Marsala Lele Pugliese e il coordinatore del partito territoriale Ignazio Bilardello, mi hanno proposto un impegno diretto ho ritenuto che era giunto il momento di ritornare in attività in prima persona. Mi consenta anche di aggiungere che dal punto di vista affettivo la mia scelta è condizionata dal fatto che il circolo di Marsala è intitolato all’onorevole Franca Marino Buccellato, persona che ho stimato da sempre”.

Il partito che va a dirigere si trova di fronte ad alcune scelte amministrative e politiche impegnative.

“Cominciamo subito con il dire che tra pochi giorni l’assemblea, su mia indicazione, eleggerà il direttivo comunale. Stiamo incontrando assieme a Pugliese e Bilardello donne, uomini e giovani che vogliono impegnarsi e dare una mano al partito in vista di scadenze importanti per il futuro dell’intero Paese. Poi capisco la vicenda che ha interessato la scorsa assemblea. La richiesta di una nostra presenza politica nella giunta. E’ un argomento che affronteremo con più dovizia di particolari non appena eletta la direzione”.

Visto che si tratta anche della richiesta della sostituzione di un assessore a suo tempo indicato da Fratelli d’Italia, lei che idea si è fatta da esterno di questa prima parte dell’amministrazione guidata da Massimo Grillo?

“Guardi, io sono convinto che si può e si deve fare sempre meglio. A questa amministrazione non è certamente mancato l’impegno e la competenza. Noi come FdI chiediamo ai cittadini una collaborazione più attiva. E’ inutile pulire una strada se il giorno dopo la si ritrova di nuovo sporca. L’impegno deve essere di tutti: di chi amministra, ma anche degli amministrati. Quando ho cominciato a seguire la politica ho sempre pensato che se non si collabora con la cosa pubblica è la politica stessa che decide per te”.

Due scadenze elettorali, una prevista e l’altra improvvisa impegneranno il suo partito già dalle prossime settimane. Lei ritiene che il circolo di Marsala Fratelli d’Italia debba esprimere candidature locali per il rinnovo dell’ Ars e del Parlamento nazionale?

“Procediamo con ordine. Ho sempre pensato che la quinta città della Sicilia, che io amo e dove ho scelto di vivere, debba avere dei propri rappresentati in Parlamento. Mi batterò con gli organismi superiori competenti del mio partito perché noi possiamo esprimere candidati sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica”.

E all’Ars?

“Nella lista provinciale composta da cinque candidati, come previsto dalla legge regionale, Marsala avrà un candidato locale che speriamo possa avere i consensi necessari per approdare al parlamento regionale”.

Potrebbe essere Michele Debonis?

“No. io mi occuperò di dirigere assieme ai tanti amici che mi hanno sollecitato, il partito“