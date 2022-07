Al Tour acuto di Laporte, 3° Dainese, Vingegaard leader

CAHORS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Christophe Laporte ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France 2022, la Castelnau Magnoac-Cahors di 188.5 chilometri. Il ciclista francese della Jumbo-Visma ha staccato nella volata finale il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il veneto Alberto Dainese (Team DSM). Si tratta del primo successo francese in questa Grande Boucle.

Resta sempre in maglia gialla il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma); mentre lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), secondo in classifica generale, recupera cinque secondi ed è ora a 3’21” di distacco dal leader.

Domani la penultima tappa, con la cronometro Lacapelle Marival – Rocamadour, di 40.7 chilometri, prima dell’epilogo di domenica con la passerella lungo gli Champs Elysees a Parigi.

