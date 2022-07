La Women Orchestra diretta dalla petrosilena Alessandra Pipitone al Nervi Music Ballet

17 brani musicali, tanti quanti sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’Agenda 2030 sottoscritta dai 193 Paesi delle Nazioni Unite nel settembre 2015. È stato così articolato l’Agenda Concert 2030 – in programma all’interno del prestigioso Nervi Music Ballet Festival ai Parchi di Nervi di Genova, rassegna organizzata dal Teatro Carlo Felice di Genova – che lo scorso sabato 16 luglio ha visto il debutto della siciliana Women Orchestra diretta dalla petrosilena Alessandra Pipitone con l’interprete, musicista e compositrice genovese Alessia Cotta Ramusino.

“La Women Orchestra – dichiara la direttrice – che da sempre vede nella musica anche uno strumento per sensibilizzare ai temi sociali, non poteva non sposare il progetto in favore degli importantissimi obiettivi di sostenibilità contemplati nel Piano dell’Onu”.

Il concerto è cominciato con una toccante esecuzione di “Nuovo cinema Paradiso” di Ennio Morricone. “Essere parte attiva di un progetto che mira a sensibilizzare ai temi della sostenibilità e dell’inclusione sociale – conclude la Pipitone – rappresenta per noi un ampliamento e una sorta di evoluzione del nostro progetto, che coniuga musica e sociale fin dal suo esordio. Siamo entusiaste di avervi preso parte con una formazione di ben trenta elementi, e siamo già pronte a nuove significative trasferte”.