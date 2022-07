Salvini riunisce ministri Lega, già al lavoro per futuro governo

ROMA (ITALPRESS) – Matteo Salvini ha riunito ministri e sottosegretari della Lega. Il partito ribadisce che si impegnerà nel governo affinchè siano immediatamente rinnovati gli sconti carburante, i sostegni alle famiglie per far fronte al caro bollette e i crediti d’imposta per le aziende. Salvini ha sottolineato che gli atteggiamenti di 5Stelle e Pd hanno causato la fine del governo Draghi. Il leader della Lega ha ringraziato tutti “per il grande lavoro e l’impegno”, esprimendo grande rammarico perchè “la follia dei 5Stelle e le provocazioni del Pd hanno portato alle dimissioni di Draghi”. Salvini sta già preparando il futuro governo “per approvare pace fiscale, taglio delle tasse e flat tax, riforma delle pensioni e nuovi Decreti sicurezza”.

