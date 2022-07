Ripartono i collegamenti via mare tra Mazara e Pantelleria

Da domani ripartono i collegamenti diretti via nave tra Mazara del Vallo e l’isola di Pantelleria. La tratta, come voluto dalla Regione Siciliana, era stata ripristinata a luglio 2021 e quest’anno viene confermata con le due partenze del martedì e del giovedì. A svolgere il servizio la società Caronte&Tourist, gestore dei trasporti marittimi per le isole minori della Sicilia in regime di servizio pubblico.

«Da decenni si attendeva la riattivazione della nave per Pantelleria, impegno da noi mantenuto l’anno scorso – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone – e che oggi il governo Musumeci conferma, come voluto da tutto il territorio. Abbiamo lavorato per Mazara del Vallo, rispettandone l’aspirazione a essere una vera capitale marittima di Sicilia, dagli interventi infrastrutturali a quelli sui trasporti che, in questo caso, rappresentano forte incentivo e sostegno ai traffici da sempre strategici fra la città e Pantelleria».

«Come previsto – aggiunge l’assessore all’Agricoltura e alla Pesca Toni Scilla – riattiviamo il collegamento Mazara-Pantelleria, partito in via sperimentale ma che oggi diventa sempre più una certezza. Lo consideriamo una vera opportunità per collegare la città a una delle più belle isole del Mediterraneo, dando impulso a un settore turistico che ha ancora un forte potenziale da esprimere».

Il primo viaggio della nave Mazara-Pantelleria si terrà eccezionalmente domani, venerdì 22 luglio. Dalla prossima settimana le partenze da Mazara saranno svolte martedì e giovedì alle 8, con arrivo previsto a Pantelleria alle 12.30. Le partenze da Pantelleria sono programmate nelle stesse giornate alle 16, con arrivo previsto a Mazara del Vallo alle 20.30.