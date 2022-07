Persiste il preallerta nel trapanese e il rischio siccità

Nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile, per le calde giornate estive a rischio incendi e ondate di calore.

In Provincia di Trapani è preallerta arancione, tranne che ad Agrigento, Palermo, Caltanissetta ed Enna che sono in zona rossa, di alta attenzione. Nel livello 2 di preallerta, le temperature saranno elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

Nel livello 3 ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi). Adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio. Nel trapanese temperature massime sopra i 32°, mentre tra domani, 21 luglio e venerdì 22 luglio, le temperature massime oltrepasseranno quasi dappertutto i 33 gradi, con picchi di 40-42 gradi in molte regioni e addirittura sono possibili punte fino a 44-45 gradi nelle zone interne anche della Sicilia.

Ma è la siccità quella che preoccupa. Non piove, e le previsioni meteo non sono incoraggianti.

I campi siciliani stanno producendo il 30% di grano e in alcuni casi il 50% di agrumi in meno, con conseguenze che si tradurranno in un rincaro di pane e arance. Negli invasi a maggio c’era un 17% di acqua in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La difficoltà è invece di prospettiva: il 70% del territorio siciliano rischia di diventare un deserto, e le conseguenze si vedono sull’agricoltura.