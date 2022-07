Nel Mediterraneo arriva “Apocalisse”: allerta rossa in quasi tutta la Sicilia

L’anticiclone Apocalisse si fermerà per alcuni giorni nel Mediterraneo, regalando temperature alte anche in Sicilia. Un anticipo di quello che accadrà nei prossimi giorni si vedrà già a partire da domani, alla luce di un ulteriore innalzamento delle temperature. La Protezione Civile Regionale ha diffuso il consueto bollettino che prevede l’allerta rossa per incendi e ondate di calore in ben 6 province siciliane su nove: Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Messina. Preallerta gialla per Catania, Siracusa e Ragusa.

I valori massimi per la giornata saranno elevati o molto elevati (nelle aree interne dell’isola). I venti saranno deboli variabili, con locali rinforzi di brezza lungo le coste.