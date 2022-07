Al Marsala Futsal arriva il portiere Umberto Cordaro

Ufficialmente anche Umberto Cordaro, marsalese, portiere classe 2000, vestirà la maglia del Marsala Futsal per la stagione 2022/2023.

Per Cordaro, si tratta di un ritorno dopo l’esperienza nella stagione 2017/2018 con la formazione Under 19. Umberto Cordaro ha mosso i suoi primi passi nel mondo del pallone nelle diverse scuole calcio del territorio. Dapprima con la Dribbling, dove vi è rimasto fino all’età di undici anni per passare poi alla Primavera Marsala.

A quattordici anni è arrivata la sua prima esperienza nel calcio a 11 con il settore giovanile del Marsala 1912 e in fine, alla Garibaldina fino al 2017. Nella stagione 2017/2018 approda per la prima volta nel calcio a cinque con la maglia proprio del Marsala Futsal, dove si distingue difendendo la porta della formazione Under 19, giunta in quella stagione, alla seconda fase regionale.

Queste le parole del d.g. Bruno Pantaleo: “Grazie al nostro responsabile del settore giovanile, Riccardo Patti per l’interessamento sul giovane, siamo riusciti ad inserire in rosa anche Umberto Cordaro. Non possiamo che essere felici del lavoro che stiamo facendo, ci stiamo mettendo anima, cuore e tanto altro per allestire al meglio una squadra di vertice. Cordaro è stato lontano negli ultimi anni dallo sport agonistico ma le sue referenze e la cura del nostro staff tecnico, mi lasciano ben sperare”.