Drop-in, a Marsala attivo un luogo educativo di comunità

Il progetto Drop-in – selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – che si pone l’obiettivo di sostenere la transizione alla vita adulta degli adolescenti, aiutandoli e stimolandoli – ha avviato il potenziamento e la valorizzazione di due luoghi aggregativi polifunzionali per adolescenti, spazi di ingaggio relazionale educativo.

Si tratta di due luoghi educativi di comunità a Marsala, presso il Centro Sportivo Aggregativo Polivalente “G. Umile” di via Istria e a Licata (AG) presso la parrocchia S.G.M. Tomasi. In questi luoghi – grazie al lavoro della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani e del Consorzio Solidalia in collaborazione con la Cooperativa Sociale PEGA, l’Associazione Rugby Femminile Fenici, il Gruppo Scout Agesci Licata 2, l’Azione Cattolica S.G.M. Tomasi di Licata – ragazzi tra i 14 e i 17 anni sono accompagnati nel loro percorso di crescita con varie attività.

A Marsala, in particolare, la Cooperativa PEGA, consorziata a Solidalia, ha in gestione a titolo volontario e gratuito il campetto comunale in collaborazione con l’Associazione di Rugby “I Fenici” e l’Associazione di Calcio femminile.

Le attività prevedono: supporto scolastico, attività laboratoriali, ricreative e socio educative e consulenza psicopedagogica e l’orientamento ai ragazzi e alle famiglie. In entrambe le città si stanno quindi potenziando due spazi aggregativi polifunzionali per adolescenti, spazi di ingaggio relazionale educativo per trasformare i limiti in soglie, i vincoli in risorse, in collaborazione con alcune realtà locali del territorio proprio per promuovere alleanze educative strutturate e di lungo periodo ed aumentare l’impatto locale per il contrasto della povertà educativa.