Agorai del Mare 2022, torna la rassegna al Parco Lilibeo

Tornano nell’area archeologica di Capo Boeo, gli appuntamenti di “Agorai del Mare” 2022. Si inizia domani, 21 luglio, con “Fedra” di Seneca portato in scena dalla Compagnia “Teatro della Città”; il 23 è la volta del Banned Theatre con “Storia di una Capinera”; il 28 luglio, V.A.N. Verso altre narrazioni, rappresenterà lo spettacolo “Menecmi”.

Il 4 agosto gli Agricantus in concerto con “Plays Ennio Morricone” e l’armonica di Giuseppe Milici in quartet e la voce narrante Sergio Vespertino; il giorno successivo, il 5, “Teatro della Città” torna con “Di Sabia e di Mare – Le favole di Apuleio” per la regia di Manuel Giliberti e musiche di Antonio Pofi; l’11 agosto in scena “Clitennestra vs Ifigenia” con Simonetta Cartia e Laura Ingiulla; il 18 “Processo a Medea” con Elena Bucci; il 24 MDA Produzioni Danza – Estreusa rappresenterà “La Lupa – Rosso Terra” tratta dalla novella di Giovanni Verga.

Gli spettacoli si terranno al Baglio Anselmi, alle ore 21. Biglietti presso i siti o su liveticket.it