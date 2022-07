“Sul muso del coccodrillo”: Renato Polizzi racconta gli anni di Borsellino a Marsala

Spesso passata in secondo piano rispetto al periodo palermitano, la stagione vissuta da Paolo Borsellino a Marsala sta tornando all’attenzione del mondo editoriale nell’anno del Trentennale delle Stragi. A raccontarla, attraverso le testimonianze dei protagonisti dell’epoca, è lo scrittore Renato Polizzi, giunto alla sua quarta pubblicazione. “Sul muso del coccodrillo. Gli anni di Paolo Borsellino” sarà uno dei libri presentati in prima assoluta alla seconda edizione del Festival “Il mare colore dei libri”, in programma a Marsala dal 22 al 24 luglio.

Come furono gli anni di Paolo Borsellino a Marsala?

Furono anni importantissimi, sia per Borsellino che per la città. Per lui fu la stagione della maturità, in cui far fruttare le sue esperienze precedenti e spendere nel dibattito pubblico nazionale tutto il suo peso e tutta la sua credibilità di magistrato, di uomo di diritto, di intellettuale. La città, grazie a questa presenza, si ritrovò al centro del dibattito nazionale. Per fare solo due esempi: fu a causa del suo incarico di procuratore di Marsala che Borsellino fu indicato da Sciascia come un esempio di professionista dell’antimafia. Fu da procuratore di Marsala che Borsellino intervenne per denunciare quello che stava succedendo a Palermo con lo smantellamento del pool antimafia e l’isolamento di Falcone.

Che eredità rimane del suo lavoro alla guida della Procura?

Quando Borsellino arrivò alla Procura di Marsala vi era un solo sostituto procuratore in servizio su una pianta organica che ne prevedeva 3. Quando Borsellino se ne andò, nel marzo del ‘92, i sostituti in servizio erano 7 o 8. La procura di Marsala, grazie alla presenza di Borsellino, cambiò proprio dimensione, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Quella stagione fu poi un vero e proprio spartiacque nella conoscenza di Cosa Nostra nel trapanese: quello che sappiamo oggi della mafia del nostro territorio trova le sue radici nel lavoro svolto allora a Marsala e, direi quasi per imitazione, nelle altre procure della provincia. Dopo Borsellino, grazie al suo lavoro e a quello dei sostituti di cui si circondò e formò, fu impossibile dire che in provincia di Trapani “la mafia non esiste”. Sentire raccontare l’aria che si respirava in procura dal dottore Salvo, dalla dottoressa Camassa, dall’avvocato Cucchiara o dal dottore Rino Germanà è stato veramente emozionante.

Il libro dedica una sezione speciale alla polemica sui professionisti dell’antimafia, che vide protagonisti Leonardo Sciascia e Paolo Borsellino. Cosa emerge dal lavoro di ricerca e approfondimento che è stato fatto per l’occasione?

Ho chiesto al professore Salvatore Mugno, a mio parere uno dei più importanti ricercatori e intellettuali siciliani di questi decenni, di fare una fotografia sulle “ragioni” e il clima che portarono Sciascia a prendere quella posizione allora. Spesso, col senno del poi, si dice “Sciascia ci ha visto lungo”. Ho voluto cambiare prospettiva. La domanda che mi sono fatto e ho fatto a Mugno è: “Sciascia ha avuto ragione allora?”. Ne è nato un lavoro documentatissimo e sorprendente.

Quant’è diversa la Marsala di oggi rispetto a quella in cui lavorò e visse Paolo Borsellino?

È sicuramente una Marsala più collegata alle dinamiche nazionali, le nuove generazioni hanno più opportunità rispetto a quelle di allora. Consideri che allora, per fare sparire le notizie compromettenti relative alle inchieste sui politici locali, bastava che questi acquistassero tutte le copie dei quotidiani prima che venissero distribuite nelle edicole. Una realtà che oggi ci sembra riguardare letteralmente un altro mondo. Studiando quegli anni e ascoltando le testimonianze di chi in quel periodo si è formato come il dottore Francesco Palermo Patera e il dottore Salvatore Inguì però una caratteristica accomuna la Marsala di allora e quella di oggi: Marsala appare una città che stenta ad accorgersi delle cose che avvengono, mentre avvengono. Una realtà in cui solo alcune minoranze motivate riescono a riconoscere nella nostra città un luogo dove succedono cose, anche di livello nazionale. E così, mentre le sirene della scorta di Borsellino attraversava le vie della nostra città, la maggioranza sentiva solo il rumore, una minoranza invece aveva piena coscienza di cosa quelle sirene significassero per loro, per la comunità, per l’Italia.

