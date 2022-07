Riparte la rassegna “Le Nostre Storie”, 5 eventi a Misiliscemi

Prenderà il via il 4 agosto la seconda edizione de “Le nostre storie”, la rassegna letteraria dedicata agli autori trapanesi promossa e organizzata dall’associazione Misiliscemi.

“La cultura è un valore sociale ed è importante per lo sviluppo di una comunità”, dice Salvo Russo, dell’associazione Misiliscemi. “Due anni fa ci siamo posti un obiettivo: portare la cultura in ogni angolo del nostro territorio. Abbiamo presentato libri e autori in luoghi ritenuti insoliti registrando grande partecipazione e attenzione. Dopo l’interruzione dello scorso anno a causa del Covid, abbiamo deciso di riprendere questo percorso di crescita e arricchimento per l’intera comunità, certi, ancora una volta, di andare incontro alle aspettative dei nostri concittadini”.

Ad aprire la seconda edizione, giovedì 4 agosto alle 21.00, presso Villa Maria, a Marausa, sarà don Liborio Palmeri con “Se Dio non vale un quadro”, edito da Gangemi. Per lui si tratterà quasi di un ritorno a casa. All’età di ventiquattro anni, prima di essere chiamato a svolgere prestigiosi incarichi, don Liborio ha operato nella comunità di Misiliscemi distinguendosi per il suo impegno e la passione ed è ancora oggi ricordato con affetto e stima.

Giovedì 11 agosto alle 19.00, presso Baglio Sanacore, a Guarrato, sarà la volta di Marcella Croce, con “Sicilia da scoprire. Borghi, riserve naturali e musei insoliti”, edito da Margana, un viaggio alla scoperta di percorsi e mete poco conosciuti.

Giovedì 18 agosto alle 19.00, a Villa Maria, a Marausa, Maurizio Macaluso, giornalista e scrittore misilese, presenterà “La mosca bianca”, seguito de “La pecora nera”, il fortunato romanzo uscito nella primavera di due anni fa.

Il 25 agosto alle 19.00, a Baglio Elena, a Pietretagliate, appuntamento con Luana Rondinelli, brillante attrice e regista marsalese con all’attivo diversi spettacoli di successo, con il suo “Fimmine. Disamina teatrale dell’essere donna”, edito da Flaccovio.

La seconda edizione si chiuderà venerdì 2 settembre, alle 21.00, presso il Centro sociale di Bonacerami, a Rilievo, con una novità assoluta: la proiezione del documentario “Le vie dell’Acqua”, un viaggio alla scoperta degli antichi pozzi e abbeveratoi di Misiliscemi, realizzato dalla redazione di MéC TV, la web televisione della comunità misilese nata nel 2020 e diventata in meno di due anni un punto di riferimento per il territorio.

“Si tratta di un documento importante – spiega Salvo Russo -. Oggi si parla tanto di acqua, noi abbiamo voluto fare un passo indietro nel tempo e confrontarci su questo tema che è ancora attuale e importante”.

Tutti gli incontri saranno a ingresso libero.