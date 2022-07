Coronavirus nel trapanese: un altro giorno di calo dei contagi, +1.259 guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani aggiornato ad oggi, martedì 19 luglio 2022.

Il dato complessivo è così suddiviso nei 25 Comuni del territorio: Alcamo 916, Buseto Palizzolo 93, Calatafimi Segesta 191, Campobello di Mazara 307, Castellammare del Golfo 398, Castelvetrano 718, Custonaci 139, Erice 631, Favignana 76, Gibellina 122, Marsala 1.966, Mazara del Vallo 933, Misiliscemi 73, Paceco 243, Pantelleria 166, Partanna 215, Petrosino 169, Poggioreale 34, Salaparuta 38, Salemi 196, San Vito Lo Capo 115, Santa Ninfa 98, Trapani 1.810, Valderice 358, Vita 24.

Sono 10.029 i positivi in totale, (-138), ancora un altro giorno di calo dei contagi. I deceduti sono 713 (+1) e i guariti 119.326, ovvero 1.259 persone che hanno sconfitto il Covid in 24 ore.

Zero i ricoveri in intensiva, scendono a 7 i ricoveri in semi-intensiva (-3), e a 63 quelli in degenza ordinaria (-4), sempre 13 le persone che si trovano in Rsa o Covid Hotel.

I tamponi effettuati sono: molecolari 190, 1.575 test per la ricerca dell’antigene.