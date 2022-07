Anniversario Borsellino: tutte le iniziative tra Marsala e Petrosino

Sono diversi gli incontri a Marsala e Petrosino in ricordo del magistrato Paolo Borsellino e della sua scorta, uccisi dalla mafia nell’attentato avvenuto ben 30 anni fa, il 19 luglio 1992. La rassegna “Ri_ Generazione Umana” presso l’associazione Otium di Marsala in via XI Maggio, ospita gli ultimi due incontri in programma per il 19 e il 20 luglio. Oggi alle ore 19 Augusto Cavadi presenta “Quel maledetto 1992” (Di Girolamo edizioni) con Barbara Lottero. Un filosofo per riflettere sul maledetto 1992, “conoscere è ricordare” e insieme a Cavadi, un filosofo pratico, su questo rifletteremo, sulla memoria come esercizio di conoscenza, il tema cruciale della nostra rassegna.

Domani ore 19 Vanessa Ambrosecchio presenta “Cosa vedi” (il Palindromo Edizioni) e dialogherà con un’altra autrice, Martino Lo Cascio, che racconterà del suo ultimo lavoro, “Il giardino della memoria” (Mesogea Edizioni). Un incontro tra le due autrici con due libri che mostrano le due facce dello stesso male: la speculazione economica e la ferocia del crimine. L’Ambrosecchio con il suo punto di vista sul sacco di Palermo e Lo Cascio che dirà del rapimento del tredicenne Giuseppe di Matteo e del suo assassinio.

La rassegna Carmine Art ricorda Paolo Borsellino grazie a “Red Head Sicily” in collaborazione con le associazioni “Ciuri” e “Giva” e il patrocinio del Comune lilibetano. Oggi alle ore 19.30, in piazza Carmine, la conversazione a più voci sul tema “La testimonianza di Paolo Borsellino a 30 anni dalla strage di via D’Amelio” con i giornalisti Max Firreri e Chiara Putaggio, Franco Gambino, ex compagno di scuola di Borsellino, l’avvocato Marco Campagna e Francesca Incandela, Presidente dell’associazione antiracket “Io non pago il pizzo…e tu?”.

Durante la serata in piazza si terrà anche “Il viaggio nell’arte”, estemporanea di pittura realizzata dai bambini dei tre nidi comunali “Sappusi”, “Amabilina” e “Sant’Anna”; domani 20 luglio, alle 19.30, conversazione su metodi e contenuti del laboratorio formativo “Il viaggio nell’arte”, col docente Enzo Campisi e Roberta Bellitti. Alle 21,30 concerto “Tema per Borsellino”, col quartetto “Quartango”, formato da Gino De Vita, Nino Oddo, Niko Valenti e Dario Li Voti.

L’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Marsala al Complesso monumentale San Pietro oggi, organizza il concerto “Note di Legalità” dell’orchestra di fiati del Conservatorio di Trapani ‘‘Antonio Scontrino’’, diretta dal Maestro Paolo Morana.

Sarà di scena a Petrosino “Sono Emanuela Loi”, reading teatrale di Eleonora Lo Curto, con Anna Clara Giampino, per la regia di Alessio Piazza. Lo spettacolo è dedicato alla prima agente donna, unica della scorta di Paolo Borsellino, rimasta uccisa in servizio. Il lavoro è proposto dall’associazione culturale “Gradisca” nella giornata di oggi alle ore 19.30 presso il Lungomare Torre Sibiliana.