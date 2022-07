Cna Marsala, “ci sono panificatori che non rispettano l’ordinanza sindacale e lavorano la domenica”

Ancora polemiche nel mondo della panificazione marsalese.

Da anni gli operatori del settore sollevano problematiche che coinvolgono i loro stessi colleghi e che spesso si sono indirizzate anche sulle varie amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni.

Protagonista con i propri dirigenti è la Cna locale che anche nel tema che stiamo per raccontarvi, si ripropone in prima linea. Secondo quanto stabilito da un’ordinanza comunale, con l’accordo delle associazioni di categoria, i panificatori avevano stabilito di non lavorare nelle domeniche estive. Ordinanza che a quanto pare, secondo fonti sindacali, non è adesso rispettata, almeno in larga parte.

“Ci sono nostri colleghi che vendono il pane fresco prodotto nella notte tra il sabato a la domenica, ad alcuni supermercati – affermano gli aderenti alla Cna -. Questo è un problema che ci riguarda come categoria ma che investe anche l’amministrazione comunale e il comando dei vigili urbani che sono chiamati a vigilare e a sanzionare quanti trasgrediscono l’ordinanza predisposta all’inizio dell’estate”.

Secondo quanto abbiamo appreso la Cna ha chiesto un ‘incontro al sindaco Massimo Grillo per concordare azioni comuni.”Stiamo ancora aspettando di essere ricevuti – affermano dalla Cna”.