Petrosino: il 19 luglio il reading “Sono Emanuela Loi”

Anche il Comune di Petrosino ricorda la Strage di via D’Amelio, nel suo trentesimo anniversario. Per l’occasione, andrà in scena il reading teatrale “Sono Emanuela Loi”, dedicato all’agente della Polizia di Stato che faceva parte della scorta del magistrato palermitano.

A dar voce ad Emanuela Loi sarà l’attrice marsalese Anna Clara Giampino, con la regia di Alessio Piazza. Il testo è di Eleonora Lo Curto.

L’iniziativa si terrà martedì 19 luglio, alle 19.30, presso il Lungomare Torre Sibiliana di Petrosino.