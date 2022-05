“Safina da assessore a consulente gratuito, le invenzioni di Tranchida”. parla FdI

“Da assessore a consulente il passo è breve, da inopportuno a ridicolo pure.

L’assessore Safina si dimette dal suo incarico per candidarsi alle elezioni regionali, così come prevede la legge. Dato che il sindaco Tranchida gli vuole consentire una campagna elettorale da figura para istituzionale si inventa, come ha sempre fatto nella sua veneranda carriera di padre padrone, ehm di sindaco, il ruolo di consulente gratuito. Praticamente un assessore ombra ma alla luce del sole”.

Sono le dure parole di Fratelli d’Italia Federazione Trapani, in merito alla candidatura alle regionali dell’assessore trapanese Dario Safina.

“Tutto ciò magari per giustificare, nel caso di sconfitta alle regionali, un ritorno allo scranno di governo in città, come se nulla fosse accaduto. Tranchida utilizza la cosa pubblica come una cosa privata, un appropriazione mortificante delle istituzioni. Tranchida si dimostra il miglior interprete del manuale Cencelli, alla faccia dei trapanesi, degli ericini, dei cittadini, considerati cinicamente elettori, non persone, così è più facile prenderli in giro“, scrivono anche da FdI.